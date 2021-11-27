Стало известно о первой жертве и пострадавших от взрыва многоэтажки под Николаевом (фото, видео)
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На месте активно работают кинологи с собаками, разыскивая выживших
Под завалами многоэтажного дома в Новой Одессе Николаевской области, где утром 27 ноября произошел взрыв, по-прежнему остаются пострадавшие. При этом уже было эвакуировано 50 человек, еще пятерых раненых отправили к медикам.
Новые детали сообщили в пресс-службе Николаевской областной полиции, а также на портале "Новости N".
На месте происшествия активно работают кинологи, которые с помощью собак изучают завалы нескольких квартир, надеясь отыскать выживших. Несмотря на заявлений очевидцев, официальной информации о погибших из-за взрыва не поступало.
Журналистам удалось выяснить, что инцидент якобы произошел в квартире пожилой супружеской пары. При этом соседи характеризуют их, как довольно безобидных и мирных людей. Немного раньше в их жилище уже были проблемы с газом: кто-то из пенсионеров забыл закрутить вентиль. Тогда инцидент предотвратили внимательные соседи.
Выжили ли хозяева квартиры сейчас, пока не сообщается.
Зато известно, что минимум пятерых жителей дома удалось вытащить из-под завалов. Они были госпитализированы в местную больницу. Еще, по крайней мере, трое человек остаются погребены под завалами. Спасатели занимаются их извлечением из-под обломков.
К сожалению, один из местных жителей не выдержал стресса. После эвакуации у него начались проблемы с сердцем, и до приезда медиков он, к сожалению, не дожил.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие последствия принесла Одессе бушующая стихия — в Южной Пальмире накануне бушевал шквальный ветер.
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