Стало известно о первой жертве и пострадавших от взрыва многоэтажки под Николаевом (фото, видео)

На месте активно работают кинологи с собаками, разыскивая выживших

Под завалами многоэтажного дома в Новой Одессе Николаевской области, где утром 27 ноября произошел взрыв, по-прежнему остаются пострадавшие. При этом уже было эвакуировано 50 человек, еще пятерых раненых отправили к медикам.

Новые детали сообщили в пресс-службе Николаевской областной полиции, а также на портале "Новости N".

На месте происшествия активно работают кинологи, которые с помощью собак изучают завалы нескольких квартир, надеясь отыскать выживших. Несмотря на заявлений очевидцев, официальной информации о погибших из-за взрыва не поступало.

Журналистам удалось выяснить, что инцидент якобы произошел в квартире пожилой супружеской пары. При этом соседи характеризуют их, как довольно безобидных и мирных людей. Немного раньше в их жилище уже были проблемы с газом: кто-то из пенсионеров забыл закрутить вентиль. Тогда инцидент предотвратили внимательные соседи.

Выжили ли хозяева квартиры сейчас, пока не сообщается.

Так дом выглядит с высоты птичьего полета

А так — со стороны

Зато известно, что минимум пятерых жителей дома удалось вытащить из-под завалов. Они были госпитализированы в местную больницу. Еще, по крайней мере, трое человек остаются погребены под завалами. Спасатели занимаются их извлечением из-под обломков.

Собаки ищут пострадавших под завалами

К сожалению, один из местных жителей не выдержал стресса. После эвакуации у него начались проблемы с сердцем, и до приезда медиков он, к сожалению, не дожил.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие последствия принесла Одессе бушующая стихия — в Южной Пальмире накануне бушевал шквальный ветер.