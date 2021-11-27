Стало відомо про першу жертву та постраждалих від вибуху багатоповерхівки під Миколаєвом (фото, відео)

На місці активно працюють кінологи з собаками, розшукуючи тих, хто вижив

Під завалами багатоповерхового будинку в Новій Одесі Миколаївської області, де вранці 27 листопада стався вибух, залишаються постраждалі. При цьому вже було евакуйовано 50 людей, ще п’ятьох поранених відправили до медиків.

Нові деталі повідомили у прес-службі Миколаївської обласної поліції, а також на порталі "Новини N".

На місці події активно працюють кінологи, які із допомогою собак вивчають завали кількох квартир, сподіваючись відшукати тих, хто вижив. Незважаючи на заяви очевидців, офіційної інформації про загиблих через вибух не надходило.

Журналістам вдалося з’ясувати, що інцидент нібито стався у квартирі похилої подружньої пари. При цьому сусіди характеризують їх як доволі мирних та спокійних людей. Трохи раніше в їхньому житлі вже були проблеми з газом: хтось із пенсіонерів забув закрутити вентиль. Тоді інциденту запобігли уважні сусіди.

Чи вижили господарі квартири зараз, доки не повідомляється.

Так будинок виглядає з висоти пташиного польоту

А так — зі сторони

Натомість відомо, що мінімум п’ятьох мешканців будинку вдалося витягти з-під завалів. Вони були госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще принаймні троє людей залишаються поховані під завалами. Рятувальники займаються їх евакуацією з-під уламків.

Собаки шукають постраждалих під завалами

На жаль, один із місцевих жителів не витримав стресу. Після евакуації у нього почалися проблеми із серцем, і до приїзду медиків він, на жаль, не дожив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які наслідки принесла Одесі бурхлива стихія — у Південній Пальмірі напередодні вирував шквальний вітер.