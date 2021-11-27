Сила природи: в Одесі бурхливе море знесло дерев’яний настил на "Ланжероні"

Місцеві жителі лише пораділи очищенню пляжу

В Одесі в ніч на суботу, 27 листопада, сильно хвилювалось море. Через шторм постраждав відомий у місті пляж "Ланжерон".

Як повідомляє Telegram-канал "Ху***я Одеса", нічний шторм знищив дерев’яний настил на набережній "Ланжерона".

Крім того, постраждав пляж поряд з дельфінарієм та базою відпочинку Nemo.

Місцеві жителі у мережі кажуть, що така ситуація з дерев’яним покриттям на "Ланжероні" спостерігається рік у рік, тому практично нікого з одеситів це не дивує. У зв’язку з цим у деяких користувачів виникли питання щодо "відмивання грошей" та сумлінності підрядників, які стелять настил.

Не оминули увагою і дельфінарій Nemo. Частина користувачів нарікала, чому шторм не зніс і його, а інші просили перестати знущатися з дельфінів.

Варто зазначити, що попри сонце, погода в Одесі в суботу, 27 листопада, досить вітряна. Пориви сягають 23 км/год. Крім того, в місті було оголошено штормове попередження через циклон. Сильний вітер чекає на одеситів ще кілька днів, проте вже до середи, 1 грудня, ситуація має виправитися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі напередодні матчу збірної України від вогню постраждав стадіон "Чорноморець". Також на початку листопада згорів відомий одеський клуб TrueMan – популярний заклад вигорів до тла.