Сила природы: в Одессе бушующее море снесло деревянный настил на "Ланжероне"

Местные жители только порадовались очищению пляжа

В Одессе в ночь на субботу, 27 ноября, сильно бушевало море. Из-за шторма пострадал известный в городе пляж "Ланжерон".

Как сообщает Telegram-канал "Ху***я Одесса", ночной шторм уничтожил деревянный настил на набережной "Ланжерона".

Кроме того, пострадал пляж рядом с дельфинарием и базой отдыха Nemo.

Местные жители в сети говорят, что такая ситуация с деревянным покрытием на "Ланжероне" наблюдается из года в год, поэтому практически никого из одесситов это не удивляет. В связи с этим у некоторых пользователей возникли вопросы по поводу "отмывания денег" и добросовестности подрядчиков, которые стелят деревянный настил.

Не обошли вниманием и дельфинарий Nemo. Часть пользователей сетовала, что шторм не снес и его, а другие просили перестать издеваться над дельфинами.

Стоит отметить, что несмотря на солнце погода в Одессе в субботу, 27 ноября, довольно ветреная. Порывы достигают 23 км/час. Кроме того, в городе было объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающего циклона. Сильный ветер ожидает одесситов еще несколько дней, однако уже к среде, 1 декабря, ситуация должна исправиться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе накануне матча сборной Украины от огня пострадал стадион "Черноморец". Также в начале ноября сгорел известный одесский клуб TrueMan — популярное заведение выгорело до тла.