Під Миколаєвом на трасі зіткнулися одразу три фури, є постраждалі (відео)

Кількість постраждалих наразі невідома

Жахливі аварії за участю великогабаритного транспорту за останні кілька днів встигли наробити багато лиха на дорогах України. Так, на трасі Одеса — Миколаїв сталася ще одна ДТП за участю одразу трьох сідлових тягачів із причепами. Без постраждалих не обійшлося.

Як повідомляє Telegram-канал "Х***а Одеса", аварія сталася близько 14:00 у суботу, 27 листопада.

За попередньою інформацією, дві фури з причепами врізалися одна в одну практично лоб у лоб, а потім уже в них влетів ще один сідловий тягач.

В аварії не обійшлося без постраждалих, проте точна їхня кількість невідома. Судячи з опублікованих кадрів, суттєві пошкодження помітні на червоній та помаранчевій кабінах сідлових тягачів. Можна припустити, що водії цих транспортних засобів і отримали травми.

Додамо, що масштабна аварія фур сталася відразу за селом Нечаяне у напрямку Нової Одеси на трасі M14. Рух на місці ДТП суттєво утруднений — перекрито практично всю проїжджу частину, в обох напрямках сформувалися величезні пробки.

Місце ДТП на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Новій Одесі Миколаївської області вранці 27 листопада стався вибух у багатоповерховому будинку. Під завалами, як і раніше, залишаються люди. Тим часом один із місцевих жителів, не витримавши стресу, помер на місці події.