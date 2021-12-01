Перевыборы Рады, отставка Ермака и Зеленского: протестующие на Майдане озвучили свои требования

Демонстранты озвучили требования и пошли на Банковую.

В среду, 1 декабря, в центре Киева собрались несколько тысяч демонстрантов, которые выступили с критикой президента Украины Владимира Зеленского. Акция получила название "Защити Украину — останови переворот".

На акции присутствует корреспондент "Телеграфа".

На трибуне, установленной на Майдане Независимости, выступили несколько спикеров, среди которых один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудименко. Он заявил, что сторонники демократических сил Украины собираются создать Координационный совет оппозиционных сил.

Кроме того, он зачитал требования протестующих, среди которых:

отставка главы Офиса президента Андрея Ермака;

роспуск Верховной Рады;

отставка самого президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем он и другие спикеры призвали участников не поддаваться на провокации и не предпринимать никаких агрессивных действий. Также они заявили, что намерены руководствоваться в своих действиях исключительно положениями Конституции и украинского законодательства.

После этого колонна демонстрантов двинулась на Банковую, где расположен Офис президента.

Как сообщалось ранее, внимание общественности эта акция привлекла после заявлений самого Зеленского, который ранее говорил, что именно в этот день возможно будет предпринята попытка государственного переворота.