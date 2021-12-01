На Майдане Независимости собрался анонсированный Зеленским "путч" (фоторепортаж)

На майдане собралось несколько тысяч человек, силовиков пока больше.

В Киеве в среду, 1 декабря, проходит акция "Защити Украину — останови переворот", во время которой демонстранты собираются на Майдане Независимости, а затем двинутся на Банковую.

На месте событий присутствует корреспондент "Телеграфа".

Отмечается, что пока все проходит спокойно. Начало акции запланировано на 19:00, но к месту продолжают подходить люди.

Согласно данным очевидцев, там уже пребывает около трех тысяч человек.

Среди протестующих также были замечены представители Демсокиры и Нацкорпуса, но также на акции присутствует много молодых людей с плакатами с надписями "Украина предательства не терпит", "Кроты слепые, народ — нет", "Выйди отсюда" и другими.

Порядок охраняет большое количество представителей правоохранительных структур. Наибольшее их количество наблюдается на Банковой.

По данным Киевской полиции, для обеспечения безопасности и порядка было привлечено около 3 тысяч полицейских и 1,5 тысячи нацгвардейцев.

Протесты в Киеве

Как сообщалось ранее, начало акций протеста было анонсировано 21 ноября во время мероприятий ко Дню свободы и достоинства. Тогда протестующие устроили демонстрацию возле Офиса президента и потребовали уволить главу ОПУ Андрея Ермака.

Внимание к этой акции также приковало то, что во время пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовится государственный переворот, который может быть осуществлен уже 1 или 2 декабря.