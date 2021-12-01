Протести у Києві: що зараз відбувається на Майдані Незалежності (фоторепортаж)

На майдані зібралося кілька тисяч людей, силовиків поки що більше.

У Києві в середу, 1 грудня, проходить акція "Захисту Україну — зупини переворот", під час якої демонстранти збираються на Майдані Незалежності, а потім рушать на Банкову.

На місці подій знаходиться кореспондент "Телеграфа".

Зазначається, що поки що все проходить спокійно. Початок акції запланований на 19.00, але до місця продовжують підходити люди.

За даними очевидців, там уже перебуває близько трьох тисяч людей.

Серед протестувальників також було помічено представників Демсокири та Нацкорпусу, але також на акції присутні багато молодих людей з плакатами з написами "Україна зради не терпить", "Кроти сліпі, народ — ні", "Вийди звідси" та іншими.

Порядок охороняє багато представників правоохоронних структур. Найбільша їх кількість спостерігається на Банковій.

За даними Київської поліції, для забезпечення безпеки та порядку було залучено близько 3 тисяч поліцейських та 1,5 тисячі нацгвардійців.

Протести у Києві

Як повідомлялося раніше, початок акцій протесту було анонсовано 21 листопада під час заходів до Дня свободи та гідності. Тоді протестувальники влаштували демонстрацію біля Офісу президента і вимагали звільнити голову ОПУ Андрія Єрмака.

Увага до цієї акції також прикувала те, що під час пресконференції 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готується державний переворот, який може бути здійснено вже 1 чи 2 грудня.