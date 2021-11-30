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У Києві через протести перекриють рух: що треба знати водіям та городянам

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Київ Новина оновлена 30 листопада 2021, 19:44
Київ

Правоохоронці та міська влада готуються до акцій протесту.

У середу, 1 грудня, у Києві очікуються масштабні протестні акції, через що деякі вулиці в центрі міста будуть перекриті, а рух громадського транспорту обмежений. Початок акції був анонсований ще 21 листопада, а головною вимогою демонстрантів є відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За даними, на сторінці заходу, акція під назвою "Захист Україну — зупини переворот" має розпочатися на Майдані Незалежності о 19:00 і потім продовжуватиметься біля будівлі ОПУ.

Про участь у ній вже заявили Рух опору капітуляції, "Демократична Сокира", "Нацкорпус" та інші.

Водночас у МВС вже повідомили, що у зв’язку з акціями не виключається обмеження руху наступними вулицями:

  • Хрещатику – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;
  • Михайлівській — від Хрещатика до Великої Житомирської;
  • Малій Житомирській – від Майдану до Володимирського проїзду;
  • Софіївській – від Майдану до Володимирського проїзду;
  • провулку Т. Шевченка;
  • Бориса Грінченка;
  • Костельній — від Михайлівської до Трьохсвятительської;
  • Круглоуніверситетський;
  • Грушевського – від Арсенальної до Петровської алеї;
  • Шовковичній — від Грушевського до Басейної;
  • Інститутській – від Садової до Майдану;
  • Лютеранській – від Шовковичної до Хрещатика.
Обмеження руху у Києві
Обмеження руху у Києві

Пресслужба КМДА також попереджає, що буде змінено рух низки тролейбусів та автобусів.

Зокрема йдеться про:

  • тролейбуси № 6,16,18;
  • автобусах №24, 55, 62, 114.

Як повідомлялося раніше, під час пресконференції 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готується державний переворот, який може бути здійснено вже 1 чи 2 грудня.

Пізніше в СБУ підтвердили, що співробітники спецслужби ведуть розслідування з виробництва щодо підготовки групою осіб дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

Втім, експерти розповіли "Телеграфу", що не так в усій цій історії з "держпереворотом".

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#Київ #Протести
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