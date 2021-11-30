У Києві через протести перекриють рух: що треба знати водіям та городянам

Правоохоронці та міська влада готуються до акцій протесту.

У середу, 1 грудня, у Києві очікуються масштабні протестні акції, через що деякі вулиці в центрі міста будуть перекриті, а рух громадського транспорту обмежений. Початок акції був анонсований ще 21 листопада, а головною вимогою демонстрантів є відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За даними, на сторінці заходу, акція під назвою "Захист Україну — зупини переворот" має розпочатися на Майдані Незалежності о 19:00 і потім продовжуватиметься біля будівлі ОПУ.

Про участь у ній вже заявили Рух опору капітуляції, "Демократична Сокира", "Нацкорпус" та інші.

Водночас у МВС вже повідомили, що у зв’язку з акціями не виключається обмеження руху наступними вулицями:

Хрещатику – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;

Михайлівській — від Хрещатика до Великої Житомирської;

Малій Житомирській – від Майдану до Володимирського проїзду;

Софіївській – від Майдану до Володимирського проїзду;

провулку Т. Шевченка;

Бориса Грінченка;

Костельній — від Михайлівської до Трьохсвятительської;

Круглоуніверситетський;

Грушевського – від Арсенальної до Петровської алеї;

Шовковичній — від Грушевського до Басейної;

Інститутській – від Садової до Майдану;

Лютеранській – від Шовковичної до Хрещатика.

Обмеження руху у Києві

Пресслужба КМДА також попереджає, що буде змінено рух низки тролейбусів та автобусів.

Зокрема йдеться про:

тролейбуси № 6,16,18;

автобусах №24, 55, 62, 114.

Як повідомлялося раніше, під час пресконференції 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готується державний переворот, який може бути здійснено вже 1 чи 2 грудня.

Пізніше в СБУ підтвердили, що співробітники спецслужби ведуть розслідування з виробництва щодо підготовки групою осіб дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

Втім, експерти розповіли "Телеграфу", що не так в усій цій історії з "держпереворотом".