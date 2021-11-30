У Києві через протести перекриють рух: що треба знати водіям та городянам
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Правоохоронці та міська влада готуються до акцій протесту.
У середу, 1 грудня, у Києві очікуються масштабні протестні акції, через що деякі вулиці в центрі міста будуть перекриті, а рух громадського транспорту обмежений. Початок акції був анонсований ще 21 листопада, а головною вимогою демонстрантів є відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
За даними, на сторінці заходу, акція під назвою "Захист Україну — зупини переворот" має розпочатися на Майдані Незалежності о 19:00 і потім продовжуватиметься біля будівлі ОПУ.
Про участь у ній вже заявили Рух опору капітуляції, "Демократична Сокира", "Нацкорпус" та інші.
Водночас у МВС вже повідомили, що у зв’язку з акціями не виключається обмеження руху наступними вулицями:
- Хрещатику – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;
- Михайлівській — від Хрещатика до Великої Житомирської;
- Малій Житомирській – від Майдану до Володимирського проїзду;
- Софіївській – від Майдану до Володимирського проїзду;
- провулку Т. Шевченка;
- Бориса Грінченка;
- Костельній — від Михайлівської до Трьохсвятительської;
- Круглоуніверситетський;
- Грушевського – від Арсенальної до Петровської алеї;
- Шовковичній — від Грушевського до Басейної;
- Інститутській – від Садової до Майдану;
- Лютеранській – від Шовковичної до Хрещатика.
Пресслужба КМДА також попереджає, що буде змінено рух низки тролейбусів та автобусів.
Зокрема йдеться про:
- тролейбуси № 6,16,18;
- автобусах №24, 55, 62, 114.
Як повідомлялося раніше, під час пресконференції 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готується державний переворот, який може бути здійснено вже 1 чи 2 грудня.
Пізніше в СБУ підтвердили, що співробітники спецслужби ведуть розслідування з виробництва щодо підготовки групою осіб дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.
Втім, експерти розповіли "Телеграфу", що не так в усій цій історії з "держпереворотом".
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