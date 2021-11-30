В Киеве из-за протестов перекроют движение: что надо знать водителям и горожанам

Правоохранители и городские власти готовятся к акциям протеста.

В среду, 1 декабря, в Киеве ожидаются масштабные протестные акции из-за чего некоторые улицы в центре города будет перекрыты, а движение общественного транспорта ограничено. Начало акции было анонсировано еще 21 ноября, а главным требованием демонстрантов является отставка руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Согласно данным, на странице мероприятия, акция под названием "Защити Украину — останови переворот" должна начаться на Майдане Независимости в 19:00 и затем продолжиться возле здания ОПУ.

Об участии в ней уже заявили Движение сопротивления капитуляции, "Демократическая Сокира", "Нацкорпус" и другие.

Вместе с тем в МВД уже сообщили, что в связи с акциями не исключается ограничения движения по следующим улицам:

Крещатику – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;

Михайловской — от Крещатика до Большой Житомирской;

Малой Житомирской – от Майдана до Владимирского проезда;

Софиевской – от Майдана до Владимирского проезда;

переулку Т. Шевченко;

Бориса Гринченко;

Костельной — от Михайловской до Трехсвятительской;

Круглоуниверситетской;

Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;

Шелковичной — от Грушевского до Бассейной;

Институтской – от Садовой до Майдана;

Лютеранской — от Шелковичной до Крещатика.

Ограничение движения в Киеве

Пресс-служба КГГА также предупреждает, что будет изменено движение ряда троллейбусов и автобусов.

В частности речь идет о:

троллейбусах № 6,16,18;

автобусах №24, 55, 62, 114.

Как сообщалось ранее, во время пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовится государственный переворот, который может быть осуществлен уже 1 или 2 декабря.

Позже в СБУ подтвердили, что сотрудники спецслужбы ведут расследование по производству о подготовке группой лиц действий направленных на захват государственной власти в Украине.

Впрочем, эксперты рассказали "Телеграфу", что не так во всей этой истории с "госпереворотом".