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Перевибори Ради, відставка Єрмака та Зеленського: протестувальники на Майдані озвучили свої вимоги

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Протести у Києві
Протести у Києві

Демонстранти озвучили вимоги та пішли на Банкову.

У середу, 1 грудня, у центрі Києва зібралося кілька тисяч демонстрантів, які виступили з критикою президента України Володимира Зеленського. Акція отримала назву "Захист Україну — зупини переворот".

На акції є кореспондент "Телеграфа".

На трибуні, встановленій на Майдані Незалежності, виступили кілька спікерів, серед яких один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко. Він заявив, що прихильники демократичних сил України мають намір створити Координаційну раду опозиційних сил.

Крім того, він зачитав вимоги протестувальників, серед яких:

  • відставка глави Офісу президента Андрія Єрмака;
  • розпуск Верховної Ради;
  • відставка самого президента України Володимира Зеленського

Водночас він та інші спікери закликали учасників не піддаватися на провокації та не вживати жодних агресивних дій. Також вони заявили, що мають намір керуватися у своїх діях виключно положеннями Конституції та українського законодавства.

Після цього колона демонстрантів рушила на Банкову, де розташований Офіс президента.

Як повідомлялося раніше, увагу громадськості ця акція привернула після заяв самого Зеленського, який раніше говорив, що саме цього дня можливо буде зроблено спробу державного перевороту.

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#Київ #Протести
Протести у Києві
Київ
Перевибори Ради, відставка Єрмака та Зеленського: протестувальники на Майдані озвучили свої вимоги
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Протести у Києві
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