Укр

После 10 лет простоя в Киеве снова запускают легендарные часы

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
91
Часы остановились еще много лет назад Новость обновлена 08 декабря 2021, 12:52
Часы остановились еще много лет назад

Город никак не мог собраться их починить, пока не появились добровольцы

Уже в среду, 8 декабря, в Киеве вновь запустят исторические часы на доме №4 по улице Грушевского в центре Киева.

Последние годы они стояли, но в 17:45 наконец возобновят работу, сообщает "Телеграф".

Часы работали долгое время, но в начале 21 века начали промахиваться и 10 лет назад совсем остановились. Затем отразилась нехватка финансирования, сложный механизм, к которому не существует заменяемых деталей, необходимость сохранить фасад здания.

Для ремонта часов объединилась команда благотворителей, которые самостоятельно собрали все необходимые средства на восстановление.

"Я очень радуюсь, что узнал про эти часы, что их удалось запустить. Поверьте, работы было много: подготовка и оценка, замена старого механизма новым и надежным, реставрация циферблата, подсветка циферблата. И это только если обобщено и глобально.

Теперь, проезжая мимо часов, каждый из 300 благотворителей и киевлян сможет с гордостью сказать: "Я к этому причастен", – пишет на своей странице в Facebook народный депутат и инициатор сбора средств для ремонта часов Роман Грищук.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал эксклюзивные фото, как сейчас монтируют главную елку страны на Софийской площади в Киеве.

Теги:
#Киев
Встреча Байдена с Зеленским запланирована на 9 декабря
Политика
Ждать ли Украине вторжения войск РФ? Главные итоги беседы Байдена с Путиным
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встреча Байдена с Зеленским запланирована на 9 декабря
Ждать ли Украине вторжения войск РФ? Главные итоги беседы Байдена с Путиным
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года
Дата публикации
Категория
Полиция на месте аварии
Все тела опознаны: на Черниговщине трехдневный траур по погибшим в ДТП (фото)
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц взял курс на поддержку нашей страны, но есть нюансы
Германию официально возглавил Олаф Шольц: уже известна его позиция по Украине
Дата публикации
Категория
Дмитрий Каднай
Дмитрий Каднай: "Сексуальная энергия – самая важная для артиста"