После 10 лет простоя в Киеве снова запускают легендарные часы

Город никак не мог собраться их починить, пока не появились добровольцы

Уже в среду, 8 декабря, в Киеве вновь запустят исторические часы на доме №4 по улице Грушевского в центре Киева.

Последние годы они стояли, но в 17:45 наконец возобновят работу, сообщает "Телеграф".

Часы работали долгое время, но в начале 21 века начали промахиваться и 10 лет назад совсем остановились. Затем отразилась нехватка финансирования, сложный механизм, к которому не существует заменяемых деталей, необходимость сохранить фасад здания.

Для ремонта часов объединилась команда благотворителей, которые самостоятельно собрали все необходимые средства на восстановление.

"Я очень радуюсь, что узнал про эти часы, что их удалось запустить. Поверьте, работы было много: подготовка и оценка, замена старого механизма новым и надежным, реставрация циферблата, подсветка циферблата. И это только если обобщено и глобально.

Теперь, проезжая мимо часов, каждый из 300 благотворителей и киевлян сможет с гордостью сказать: "Я к этому причастен", – пишет на своей странице в Facebook народный депутат и инициатор сбора средств для ремонта часов Роман Грищук.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал эксклюзивные фото, как сейчас монтируют главную елку страны на Софийской площади в Киеве.