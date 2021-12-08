Після 10 років простою в Києві знову запускають легендарний годинник

Місто ніяк не могло зібратися його полагодити, поки не з’явилися добровольці

Вже в середу, 8 грудня, у Києві знову запустять історичний годинник на будинку №4 по вулиці Грушевського в центрі Києва.

Останні роки він стояв, але о 17.45 нарешті відновить роботу, повідомляє "Телеграф".

Годинник працював довгий час, але на початку 21 століття почав промахуватися і 10 років тому зовсім зупинився. Потім позначилася нестача фінансування, складний механізм, до якого не існує замінних деталей, потреба зберегти фасад будівлі.

Для ремонту годинника об’єдналася команда благодійників, які самостійно зібрали всі необхідні кошти на відновлення.

"Я дуже радію, що дізнався про цей годинник, що його таки вдалося запустити. Повірте, роботи було багато: підготовка й оцінка, заміна старого механізму на новий і надійний, реставрація циферблату, підсвітка циферблату. І це лише, якщо узагальнено і глобально.

Тепер, проїжджаючи повз годинник, кожен із 300 доброчинців і киян зможе з гордістю сказати: "Я до цього причетний", – пише на своїй сторінці у Facebook народний депутат та ініціатор збору коштів для ремонту годинника Роман Грищук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував ексклюзивні фото, як зараз монтують головну ялинку країни на Софійській площі у Києві.