Укр

Ледяной дождь в Киеве привел к массовому падению деревьев (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Рухнувшее дерево затормозило не одну "железную лошадку" в городе Новость обновлена 08 декабря 2021, 17:29
Рухнувшее дерево затормозило не одну "железную лошадку" в городе

Погодные условия в столице к вечеру планируют только ухудшаться

В Киеве среда, 8 декабря, стала днем настоящего деревопада. По всей столице наблюдались случаи, когда большие ветки или полноценные деревья рушились под тяжестью воды и низких температур.

Как сообщил корреспондент "Телеграфа", в результате такого обледенения пострадала не одна машина.

У некоторых машин были разбиты стекла
У некоторых машин были разбиты стекла

Из-за минусовой температуры дождь постоянно превращался в лед, не только создавая гололед на дорожном полотне, но и налипая на деревьях. Из-за этого упали многие старые или поврежденные растения.

Кого-то привалило весьма неслабо
Кого-то привалило весьма неслабо

Информация о "деревопаде" поступает с разных уголков столицы. Известны случаи падения деревьев в Печерском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. В целом же автолюбители говорят, что за день пострадало больше десяти автомобилей.

Здесь основной удар пришелся на корпус авто
Здесь основной удар пришелся на корпус авто

На данный момент в Киеве фиксируется температура ниже нуля (-1°С). Снижение к позднему вечеру не планируется, однако увеличивается вероятность осадков — до 81%. Возможно, на столицу все же опустится очередной снегопад вперемешку с дождем. Также не исключается налипание мокрого снега и ухудшение видимости до полукилометра — из-за осадков и тумана.

Прогноз погоды на 8 декабря в Киеве
Прогноз погоды на 8 декабря в Киеве

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Водителей просят быть более внимательными как на дороге, так и во время парковки.

Это, к слову, уже второй случай масштабного деревопада, зафиксированного в Украине за последние несколько недель. Впрочем, как сообщал "Телеграф", предыдущий "этап" зацепил не только столицу, но и Херсон, Тернополь, а также другие крупные города Украины. Виной проблем с деревьями были сильные порывы ветра.

Теги:
#Киев #Непогода #Автомобили #Деревья
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