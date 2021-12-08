Ледяной дождь в Киеве привел к массовому падению деревьев (фото)
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Погодные условия в столице к вечеру планируют только ухудшаться
В Киеве среда, 8 декабря, стала днем настоящего деревопада. По всей столице наблюдались случаи, когда большие ветки или полноценные деревья рушились под тяжестью воды и низких температур.
Как сообщил корреспондент "Телеграфа", в результате такого обледенения пострадала не одна машина.
Из-за минусовой температуры дождь постоянно превращался в лед, не только создавая гололед на дорожном полотне, но и налипая на деревьях. Из-за этого упали многие старые или поврежденные растения.
Информация о "деревопаде" поступает с разных уголков столицы. Известны случаи падения деревьев в Печерском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. В целом же автолюбители говорят, что за день пострадало больше десяти автомобилей.
На данный момент в Киеве фиксируется температура ниже нуля (-1°С). Снижение к позднему вечеру не планируется, однако увеличивается вероятность осадков — до 81%. Возможно, на столицу все же опустится очередной снегопад вперемешку с дождем. Также не исключается налипание мокрого снега и ухудшение видимости до полукилометра — из-за осадков и тумана.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Водителей просят быть более внимательными как на дороге, так и во время парковки.
Это, к слову, уже второй случай масштабного деревопада, зафиксированного в Украине за последние несколько недель. Впрочем, как сообщал "Телеграф", предыдущий "этап" зацепил не только столицу, но и Херсон, Тернополь, а также другие крупные города Украины. Виной проблем с деревьями были сильные порывы ветра.
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