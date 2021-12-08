Крижаний дощ у Києві призвів до масового падіння дерев (фото)

Погодні умови у столиці до вечора планують лише погіршуватись

У Києві середа, 8 грудня, стала днем справжнього деревопада. По всій столиці спостерігалися випадки, коли великі гілки чи повноцінні дерева валилися під вагою води та низьких температур.

Як повідомив кореспондент "Телеграфа", внаслідок такого зледеніння постраждала не одна машина.

У деяких машин було розбито скло

Через мінусову температуру дощ постійно перетворювався на лід, не тільки створюючи ожеледицю на дорожньому полотні, а й налипаючи на деревах. Через це впало багато старих або пошкоджених рослин.

Когось привалило доволі сильно

Інформація про "деревопад" надходить із різних куточків столиці. Відомі випадки падіння дерев у Печерському, Голосіївському та Оболонському районах Києва. Загалом автолюбителі кажуть, що за день постраждав понад десяток автомобілів.

Тут основний удар припав на корпус авто

Наразі у Києві фіксується температура нижче нуля (-1°С). Зниження до пізнього вечора не планується, проте збільшується ймовірність опадів – до 81%. Імовірно, на столицю все ж таки опуститься черговий снігопад разом із дощем. Також не виключається налипання мокрого снігу та погіршення видимості до пів кілометра — через опади та туман.

Прогноз погоди на 8 грудня у Києві.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Водіїв просять бути уважнішими як на дорозі, так і під час паркування.

Це, до речі, вже другий випадок масштабного падіння дерева, зафіксований в Україні протягом останніх кількох тижнів. Втім, як повідомляв "Телеграф", попередній "етап" зачепив не лише столицю, а й Херсон, Тернопіль та інші великі міста України. Виною проблем із деревами були сильні пориви вітру.