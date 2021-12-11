В Киеве скончался экс-депутат Алексей Новиков: биография

Причиной смерти называется сердечный приступ.

В Киеве на 38 году жизни скончался депутат восьмого созыва горсовета Алексей Новиков, который стал известен за противодействие строительству заправки ОККО на улице Ревуцкого.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в его профиле в Фейсбук.

"Сегодня утром от нас ушёл мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра 12.12.21, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00", — сказано в сообщении.

Ту же информацию подтвердили в пресс-службе киевского горсовета. Там же сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ.

"Алексей Новиков в статусе депутата и общественного деятеля работал во благо нашего города, всегда отстаивал интересы общины. Но жизнь часто бывает несправедливой и уносит в расцвете сил. Вечная память", — написали в Киевсовете.

Напомним, в октябре 2017 года депутат оказался в центре конфликта между протестующими и полицейскими из-за строительства заправки. В ходе противостояния Новиков был избит полицейским, однако в конечном итоге суд признал его виновным в нападении на правоохранителя и приговорил его к двум годам ограничения свободы.

Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по этому делу должно было состояться в январе 2022 года.

Новиков стал депутатом 8 созыва Киевсовета по мажоритарному округу №50, куда он шел от партии "Единство Александра Омельченко". Также известно, что в 2014 году он баллотировался в Верховную Раду.

Как сообщалось ранее, 8 декабря ушел из жизни известный украинский футболист и тренер Игорь Гамула.