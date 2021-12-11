У Києві помер екс-депутат Олексій Новіков: біографія

Причиною смерті називається серцевий напад.

У Києві на 38 році життя помер депутат восьмого скликання міськради Олексій Новіков, який став відомим за протидію будівництву заправки ОККО на вулиці Ревуцького.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному в його профілі у Фейсбуку.

"Сьогодні вранці від нас пішов мій улюблений чоловік, прекрасна людина, син, батько та товариш, Олексій Новіков! Попрощатися з ним можна завтра 12.12.21, у Київському колумбарії на байковому цвинтарі о 14:00", — сказано у повідомленні.

Ту ж інформацію підтвердили у пресслужбі Київської міськради. Там само повідомили, що причиною смерті став серцевий напад.

"Олексій Новіков у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Але життя часто буває несправедливим і забирає у розквіті сил. Вічна пам’ять", — написали у Київраді.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року депутат опинився в центрі конфлікту між протестувальниками та поліцейськими через будівництво заправки. У ході протистояння Новіков був побитий поліцейським, проте зрештою суд визнав його винним у нападі на правоохоронця та засудив його до двох років обмеження волі.

Засідання суду з розгляду апеляційної скарги у цій справі мало відбутися у січні 2022 року.

Новіков став депутатом 8 скликання Київради у мажоритарному округу №50, куди він ішов від партії "Єдність Олександра Омельченка". Також відомо, що у 2014 році він балотувався до Верховної Ради.

Як повідомлялося раніше, 8 грудня пішов із життя відомий український футболіст та тренер Ігор Гамула.