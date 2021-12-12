Многометровая яма образовалась посреди дороги в самом центре Киева: когда ликвидируют провал

До утра дорогу участок обещают отремонтировать, а до тех пор движение перекрыто.

В Киеве на проезжей части бульвара Тараса Шевченко из-за проседания асфальта было перекрыто движение транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

О причинах образования провала не сообщается, но на месте уже работают специалисты "Киеводоканала". Вернуть ситуацию в норму обещают до утра понедельника, однако до тех пор движение по всех полосах бульвара будет перекрыто.

Происшествие также скажется на движении общественного транспорта.

В частности троллейбусы № 5, 7, 8 и 17 будут ходить до улицы Терещенковской, а автобусы № 114 и 118 направят через улицу Пушкинскую.

Пострадавших в ходе образования неожиданной складки рельефа не было, однако в телеграм-канале PavlovskyNews говорят, что некоторые водители повредили там свои авто.

В итоге водители перекрыли дорогу мусорным баком, а затем к месту была вызвана полиция.

В сети же нашли свое объяснение тому, почему все так произошло.

Как сообщалось ранее, недавно подобное происшествие произошло в Днепре, однако там попасть в ловушку не посчастливилось угодить водителям двух грузовиков.