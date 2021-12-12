Багатометрова яма утворилася посеред дороги у самому центрі Києва: коли ліквідують провалля

До ранку дорогу ділянку обіцяють відремонтувати, а доти рух перекрито.

У Києві на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка через просідання асфальту було перекрито рух транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Про причини утворення провалу не повідомляють, але на місці вже працюють фахівці "Київводоканалу". Повернути ситуацію в норму обіцяють до ранку понеділка, проте рух по всіх смугах бульвару до тих пір буде перекритий.

Ситуація також позначиться на русі громадського транспорту.

Зокрема тролейбуси № 5, 7, 8 та 17 ходитимуть до вулиці Терещенківської, а автобуси № 114 та 118 направлять через вулицю Пушкінську.

Постраждалих під час утворення несподіваної складки рельєфу не було, однак у телеграм-каналі Pavlovsky News кажуть, що деякі водії пошкодили там свої авто.

У результаті водії перекрили дорогу баком для сміття, а потім до місця була викликана поліція.

У мережі знайшли своє пояснення тому, чому все так сталося.

Як повідомлялося раніше, нещодавно подібна подія сталася в Дніпрі, проте там потрапити в пастку не пощастило догодити водіям двох вантажівок.