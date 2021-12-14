Пришлось вскрывать квартиру: под Киевом в жилом доме задержали стрелка (фото, видео)

Стрельбу неизвестный устроил среди бела дня

Вторник, 14 декабря, выдался волнительным для жителей одного из районов Вишневого, что под Киевом. Здесь полицейские провели спецоперацию по поимке вооруженного преступника.

Подробности на личной страничке в Facebook опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Пока подробностей не слишком много: известно лишь, что стрельбу из пистолета неназванный мужчина открыл около полудня во дворе многоэтажки в Вишневом.

Карта Вишневого

Огонь велся по толпе людей, однако, согласно предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Полиция провела спецоперацию

Правоохранители быстро оценили ситуацию

После переполоха, который вызвала стрельба, злоумышленник скрылся в одной из квартир многоэтажного дома.

На переговоры и уговоры выйти к полицейским неизвестный не соглашался, поэтому правоохранителям пришлось "вскрыть" входные двери с помощью специнструментов.

Стрелок был задержан, а его оружие — изъято. Больше подробностей насчет инцидента в полиции обещают сообщить уже в ближайшее время.

Задержанный

Изъятый пистолет

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в декабре также стрельбу в жилом районе устроили и жители Харькова. Интересным является тот факт, каким образом на факт нарушения общественного порядка по итогу отреагировали полицейские.