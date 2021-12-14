Укр

Пришлось вскрывать квартиру: под Киевом в жилом доме задержали стрелка (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Двери пришлось снимать с помощью специальных инструментов Новость обновлена 14 декабря 2021, 17:24
Двери пришлось снимать с помощью специальных инструментов

Стрельбу неизвестный устроил среди бела дня

Вторник, 14 декабря, выдался волнительным для жителей одного из районов Вишневого, что под Киевом. Здесь полицейские провели спецоперацию по поимке вооруженного преступника.

Подробности на личной страничке в Facebook опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Пока подробностей не слишком много: известно лишь, что стрельбу из пистолета неназванный мужчина открыл около полудня во дворе многоэтажки в Вишневом.

Карта Вишневого
Карта Вишневого

Огонь велся по толпе людей, однако, согласно предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Полиция провела спецоперацию
Полиция провела спецоперацию
Правоохранители быстро оценили ситуацию
Правоохранители быстро оценили ситуацию

После переполоха, который вызвала стрельба, злоумышленник скрылся в одной из квартир многоэтажного дома.

На переговоры и уговоры выйти к полицейским неизвестный не соглашался, поэтому правоохранителям пришлось "вскрыть" входные двери с помощью специнструментов. 

Стрелок был задержан, а его оружие — изъято. Больше подробностей насчет инцидента в полиции обещают сообщить уже в ближайшее время.

Задержанный
Задержанный
Изъятый пистолет
Изъятый пистолет

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в декабре также стрельбу в жилом районе устроили и жители Харькова. Интересным является тот факт, каким образом на факт нарушения общественного порядка по итогу отреагировали полицейские.

Теги:
#Киев #Киевская область #Полиция #Оружие #Стрельба #Пистолет #Вишневое
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