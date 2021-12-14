Довелося розкривати квартиру: під Києвом у житловому будинку затримали стрільця (фото, відео)

Стрілянину невідомий влаштував серед білого дня

Вівторок, 14 грудня, видався хвилюючим для мешканців одного із районів Вишневого, що під Києвом. Тут поліцейські провели спецоперацію із затримання озброєного злочинця.

Подробиці на власній сторінці у Facebook опублікував начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Поки подробиць не надто багато: відомо лише, що стрілянину з пістолета неназваний чоловік відкрив близько полудня у дворі багатоповерхівки у Вишневому.

Карта Вишневого

Вогонь вівся по натовпу людей, однак, за попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

Поліція провела спецоперацію

Правоохоронці швидко оцінили ситуацію

Після переполоху, який спричинила стрілянина, зловмисник втік до однієї із квартир багатоповерхового будинку.

На переговори та вмовляння вийти до поліцейських невідомий не погоджувався, тож правоохоронцям довелося "розкрити" вхідні двері за допомогою спецінструментів.

Стрілок був затриманий, а його зброю вилучено. Більше подробиць щодо інциденту в поліції обіцяють повідомити вже найближчим часом.

Затриманий

Вилучений пістолет

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у грудні також стрілянину в житловому районі влаштували і жителі Харкова. Цікавим є той факт, яким чином факт порушення громадського порядку врешті-решт відреагували поліцейські.