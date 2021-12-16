"Парадокс Киева": журналиста обокрали, пока он брал интервью у начальника полиции

В сети многие считают, что медийщик просто решил хайпануть и пропиарить свое интервью

В среду, 15 декабря, журналист "РБК-Украина" Олег Черныш взбудоражил общественность заявлением о краже своего велосипеда. Резонанс состоял в том, что транспортное средство "увели" во время интервью Черныша с начальников полиции Киева.

Такую информацию он сообщил на личной Facebook-странице.

Мужчина назвал инцидент "киевским парадоксом". Также он отметил, что велосипед не был слишком дорогим или новым, поэтому пропажа транспорта скорее расстраивает, чем действительно бьет по кошельку.

Пост журналист позже закрыл только для друзей

При этом Черныш уточнил, что велосипед был украден из подъезда его квартиры, а не из-под полицейского участка, ведь многие сразу же ополчились на правоохранителей.

Журналисту даже пришлось редактировать свой изначальный пост.

"Повторяю: велик был украден вчера, но НЕ ВОЗЛЕ главка полиции, а около моей квартиры. Скорее всего не днем, когда я брал интервью, а поздно вечером или рано-рано утром, когда все спят", — подчеркнул Черныш.

Фото пропавшего велосипеда с фейсбука Черныша

Впрочем, своими попытками "оправдать" полицейских мужчина сделал только хуже. Теперь большинство пользователей сети не сочувствует, а смеется, считая, что подобный пост был опубликован исключительно для хайпа. Некоторые юзеры связывают такую подачу информации со старыми анекдотами, а кто-то уже даже начал делать мемчики.

Известно, что правоохранители работают над поиском вора и украденной им журналистской собственности. Черныш же скрыл свою публикацию в соцсети исключительно под друзей.

А пока в Киеве воры охотятся за старыми велосипедами, в Одессе присматривают добычу покрупнее. Как уже рассказывал "Телеграф", в начале декабря мужчина пожаловался на кражу почти миллиона гривен, которые он сложил в рюкзак и оставил в собственном автомобиле.