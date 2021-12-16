"Парадокс Києва": журналіста обікрали, доки він брав інтерв’ю у начальника поліції

У мережі багато хто вважає, що медійник просто вирішив хайпанути і пропіарити своє інтерв’ю

У середу, 15 грудня, журналіст "РБК-Україна" Олег Черниш схвилював громадськість заявою про крадіжку свого велосипеда. Резонанс полягав у тому, що транспортний засіб викрали під час інтерв’ю Черниша з начальником поліції Києва.

Таку інформацію він повідомив на особистій Facebook-сторінці.

Чоловік назвав інцидент "київським парадоксом". Також він зазначив, що велосипед не був надто дорогим чи новим, тому пропажа транспорту швидше засмучує, ніж справді б’є по гаманцю.

Пост журналіст пізніше закрив лише для друзів

При цьому Черниш уточнив, що велосипед був викрадений з під’їзду його квартири, а не з-під поліцейського відділку, адже багато хто відразу ж ополчився на правоохоронців.

Журналістові навіть довелося редагувати свою початкову посаду.

"Повторюю: великий був вкрадений вчора, але НЕ БІЛЯ "главку" поліції, а біля моєї квартири. Швидше за все не вдень, коли я брав інтерв’ю, а пізно ввечері або рано-вранці, коли всі сплять", — підкреслив Черниш.

Фото зниклого велосипеда з фейсбуку Черниша

Втім, своїми спробами "виправдати" поліцейських чоловік зробив лише гірше. Тепер більшість користувачів мережі не співчуває, а сміється, вважаючи, що подібна посада була опублікована виключно для хайпа. Деякі користувачі пов’язують таку подачу інформації зі старими анекдотами, а хтось навіть почав робити мемчики.

Відомо, що правоохоронці працюють над пошуком злодія та вкраденої ним журналістської власності. Черниш же згодом приховав свою публікацію в соцмережі винятково під друзів.

А поки в Києві злодії полюють за старими велосипедами, в Одесі вистежують здобич побільше. Як уже розповідав "Телеграф", на початку грудня чоловік поскаржився на крадіжку майже мільйона гривень, які він склав у рюкзак та залишив у власному автомобілі.