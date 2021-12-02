"Невдаха дня": в Одесі у чоловіка вкрали майже 1 мільйон гривень

У Одесі ввели план-перехоплення

На одній з центральних вулиць Одеси з автомобіля викрали рюкзак, у якому знаходилася велика сума грошей — 948000 гривень. Постраждалий встиг запам’ятати автомобіль, на якому втік грабіжник. У місті ввели план-перехоплення.

Про інцидент, який стався близько 19:00 2 грудня, повідомив місцевий Telegram-канал "Х***ая Одесса".

Відомо, що чоловіка пограбували в районі вулиці Базарної. Рюкзак з майже мільйоном гривень лежав у нього в машині. Грабіжник розбив скло автомобіля, забрав рюкзак та зник з місця на автомобілі Audi. У зв’язку з цим в Одесі ввели план-перехоплення.

У Одесі з машини викрали майже 1 мільйон гривень

Додамо, що сума втрачених коштів дуже вразила користувачів мережі. Люди дивувалися, навіщо такі гроші тримати в автомобілі та ще й залишати їх без нагляду. Дехто писав, що власнику майже мільйона гривень варто було найняти охорону. Ще частина задалася питанням — чому не скористатися послугами банку на такий випадок, а інші просто жартували над постраждалим чоловіком. Окремі громадяни припустили, що грабіжники володіли інформацією про велику суму грошей у машині завчасно і працювати "за наведенням".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у самому центрі Києва цього ж дня, 2 грудня, обчистили автомобіль відомої української співачки Ірини Федишин. З елітного Porsche Cayenne зняли фари та дзеркала.