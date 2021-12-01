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У центрі Києва пограбували елітне авто співачки Ірини Федишин

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Porsche Cayenne артистки залишився без фар та бічних дзеркал Новина оновлена 01 грудня 2021, 17:13
Porsche Cayenne артистки залишився без фар та бічних дзеркал

Злочин стався вдень

Відомі українські співачки дуже часто стали потрапляти у неприємні ситуації. Наприклад, днями Тіна Кароль "влипла" у скандал, пов’язаний із білоруськими ЗМІ, у той час, як її колега стала жертвою пограбування серед білого дня.

34-річна виконавиця Ірина Федишин розповіла, що у її Porsche Cayenne зняли фари та дзеркала. Про це пишуть "ФАКТИ".

Інцидент стався в обідню пору, коли зірка припаркувала свою машину біля будинку і пішла у справах. Повернувшись, співачка виявила, що зникли передні фари та бічні дзеркала.

Відомо, що виконавиця звернулася до поліції. Є ймовірність того, що злодії потрапили на камери стеження, встановлені у дворі. За словами Федишин, одна фара коштує від 20 тисяч гривень.

Додамо, що саме авто, згідно з офіційним сайтом Порше в Україні, коштує від двох з половиною мільйонів гривень (понад 90 тисяч доларів).

Нагадаємо, що у серпні Федишин потрапила до ще одного скандалу, на той раз пов’язаного з порушенням її авторських прав. Деталі того, що сталося — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Пограбування #Авто #Ірина Федишин
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