Укр

В центре Киева ограбили элитное авто певицы Ирины Федишин

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Porsche Cayenne артистки остался без фар и боковых зеркал Новость обновлена 01 декабря 2021, 17:13
Porsche Cayenne артистки остался без фар и боковых зеркал

Преступление произошло днем

Известные украинские певицы очень часто стали попадать в неприятные ситуации. Например, на днях Тина Кароль "влипла" в скандал, связанный с белорусскими СМИ, в то время, как ее коллега стала жертвой ограбления среди белого дня.

34-летняя исполнительница Ирина Федишин рассказала, что у ее Porsche Cayenne сняли фары и зеркала. Об этом пишут "ФАКТЫ".

Инцидент произошел в обеденное время, когда звезда припарковала свою машину возле дома и ушла по делам. Вернувшись, певица обнаружила, что исчезли передние фары и боковые зеркала.

Известно, что исполнительница обратилась в полицию. Есть вероятность того, что воры попали на камеры слежения, установленные в дворе. По словам Федишин, одна фара стоит от 20 тысяч гривен.

Добавим, что само авто, согласно официальному сайту Порше в Украине, стоит от двух с половиной миллионов гривен (более 90 тысяч долларов).

Напомним, что в августе Федишин попала в еще один скандал, в тот раз связанный с нарушением ее авторских прав. Детали случившегося — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Ограбления #Авто #Ирина Федишин
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