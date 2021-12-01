В центре Киева ограбили элитное авто певицы Ирины Федишин
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Преступление произошло днем
Известные украинские певицы очень часто стали попадать в неприятные ситуации. Например, на днях Тина Кароль "влипла" в скандал, связанный с белорусскими СМИ, в то время, как ее коллега стала жертвой ограбления среди белого дня.
34-летняя исполнительница Ирина Федишин рассказала, что у ее Porsche Cayenne сняли фары и зеркала. Об этом пишут "ФАКТЫ".
Инцидент произошел в обеденное время, когда звезда припарковала свою машину возле дома и ушла по делам. Вернувшись, певица обнаружила, что исчезли передние фары и боковые зеркала.
Известно, что исполнительница обратилась в полицию. Есть вероятность того, что воры попали на камеры слежения, установленные в дворе. По словам Федишин, одна фара стоит от 20 тысяч гривен.
Добавим, что само авто, согласно официальному сайту Порше в Украине, стоит от двух с половиной миллионов гривен (более 90 тысяч долларов).
Напомним, что в августе Федишин попала в еще один скандал, в тот раз связанный с нарушением ее авторских прав. Детали случившегося — читайте в материале "Телеграфа".
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