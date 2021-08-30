Співачка Ірина Федишин виявилася в епіцентрі скандалу через її пісні: що сталося

Співачка Ірина Федишин відреагувала на інцидент, пов’язаний з порушенням її авторських прав.

Відома українська співачка Ірина Федишин потрапила в скандал, пов’язаний з незаконним використанням її пісень. На артистку повалився шквал критики за те, що в селі Микуличин оштрафували власника продуктового магазину на круглу суму, за те, що у нього в закладі грали її пісні.

На своїй сторінці в Інстаграм Федишин записала відеозвернення, в якому роз’яснила ситуацію, що склалася і звернулася до своїх підписників.

Ірина зазначила, що всі авторські права на її музику належать компанії Best music, яка і вирішує всі подібні "проблеми". Тобто в суд на власника магазину подавала не особисто вона, а представники Best music.

Однак Федишин додала, що чоловік таки порушив закон і штраф йому виписали законно.

Також артистка пояснила і причину такої великої суми, а саме 114 тисяч гривень. Виявляється, історія з порушенням її авторських прав тягнеться ще з березня 2021 року. Тоді власнику магазину запропонували отримати ліцензію, однак той відмовився. У підсумку справа і дійшла до суду.

Раніше, "Телеграф" писав, що в скандал потрапив співак Валерій Меладзе. Артист виступив на українському шоу "Співають всі", що дуже не сподобалося українському глядачеві.