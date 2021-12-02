"Неудачник дня": в Одессе у мужчины украли почти 1 миллион гривен

В городе ввели план-перехват

На одной из центральных улиц Одессы из автомобиля украли рюкзак, в котором находилась большая сумма денег — 948000 гривен. Пострадавший успел запомнить автомобиль, на котором скрылся грабитель. В городе был введен план-перехват.

Об инциденте, произошедшем около 19:00 2 декабря, сообщил местный Telegram-канал "Х***ая Одесса".

Известно, что мужчину ограбили в районе улицы Базарной. Рюкзак с почти миллионом гривен лежал у него в машине. Грабитель разбил стекло автомобиля, забрал рюкзак и скрылся с места на автомобиле Audi. В связи с этим в Одессе ввели план-перехват.

В Одессе с машины угнали почти 1 миллион гривен

Добавим, что сумма утраченных средств поразила пользователей сети. Люди удивлялись, зачем такие деньги держать в автомобиле, да еще и оставлять их без присмотра. Некоторые писали, что владельцу почти миллиона гривен стоило нанять охрану. Еще часть задавалась вопросом — почему не воспользоваться услугами банка на такой случай, а другие просто шутили над пострадавшим. Отдельные граждане предположили, что грабители владели информацией о большой сумме денег в машине заранее и работали "по наводке".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в самом центре Киева в этот же день, 2 декабря, обчистили автомобиль известной украинской певицы Ирины Федишин. С элитного Porsche Cayenne сняли фары и зеркала.