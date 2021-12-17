"Красиво, как новогодняя елка": в Киеве автохама "наказали" мусорными пакетами (фото, видео)
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В столице "мусорные мстители" наказали водителя за неправильную парковку
На территории одного из жилых массивов города Киева жители "выписали автохаму народный штраф" за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный|Kyiv Operative", внедорожник Toyota RAV-4 припарковали на улице Энтузиастов 5A, прямо перед мусорными баками, чем нарушили правила дорожного движения.
Речь идет о пункте 15.10., предусматривающем запрет парковки вблизи контейнеров для сбора бытовых отходов на расстоянии ближе пяти метров.
В итоге неизвестные взяли на себя ответственность выступить в этой ситуации "карателями" и развесили на транспортном средстве нарушителя пакеты с мусором.
Между тем, в комментариях под постом пользователи сети отмечают, что почти все мусорные пакеты одного цвета, что может свидетельствовать о том, что "мститель" действовал единолично. Некоторые даже заподозрили во вреде коммунальщиков.
Также большинство отмечает, что автомобиль не осквернили, а наоборот — украсили, и с пакетами он выглядит по-праздничному, как новогодняя елка.
Есть и те, кто выразил свои соболезнования водителю, отметив, что он, скорее всего, просто поплатился за отобранное у кого место привычной парковки.
Ранее "Телеграф" писал, как неподалеку от одного из популярных пляжей в Одессе обнаружили целую свалку интимных "игрушек" и прочего хлама.
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