"Красиво, как новогодняя елка": в Киеве автохама "наказали" мусорными пакетами (фото, видео)

В столице "мусорные мстители" наказали водителя за неправильную парковку

На территории одного из жилых массивов города Киева жители "выписали автохаму народный штраф" за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный|Kyiv Operative", внедорожник Toyota RAV-4 припарковали на улице Энтузиастов 5A, прямо перед мусорными баками, чем нарушили правила дорожного движения.

Речь идет о пункте 15.10., предусматривающем запрет парковки вблизи контейнеров для сбора бытовых отходов на расстоянии ближе пяти метров.

В итоге неизвестные взяли на себя ответственность выступить в этой ситуации "карателями" и развесили на транспортном средстве нарушителя пакеты с мусором.

В Киеве автомобиль "украсили" мусорными пакетами

Между тем, в комментариях под постом пользователи сети отмечают, что почти все мусорные пакеты одного цвета, что может свидетельствовать о том, что "мститель" действовал единолично. Некоторые даже заподозрили во вреде коммунальщиков.

Пользователи считают, что так автомобиль выглядит по-праздничному

Также большинство отмечает, что автомобиль не осквернили, а наоборот — украсили, и с пакетами он выглядит по-праздничному, как новогодняя елка.

Некоторые убеждены — "мусорный бум" автомобилисту устроили коммунальщики

Есть и те, кто выразил свои соболезнования водителю, отметив, что он, скорее всего, просто поплатился за отобранное у кого место привычной парковки.

Пользователи сети считают, что мужчина занял чье-то место для парковки

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