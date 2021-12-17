"Красиво, як новорічна ялинка": у Києві автохама "покарали" сміттєвими пакетами (фото, відео)

У столиці "сміттєві месники" покарали водія за неправильне паркування

На території одного з житлових масивів міста Києва жителі "виписали автохаму народний штраф" за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний|Kyiv Operative" позашляховик Toyota RAV-4 припаркували на вулиці Ентузіастів 5A, прямо перед сміттєвими баками, чим порушили правила дорожнього руху.

Мова йде про пункт 15.10., який передбачає заборону парковки поблизу контейнерів для збирання побутових відходів на відстані ближче пʼяти метрів.

Відтак, невідомі особи взяли на себе відповідальність виступити в цій ситуації карателями та розвісили на транспортному засобі порушника пакети зі сміттями.

У Києві автомобіль "прикрасили" сміттєвими пакетами

Тим часом у коментарях під постом користувачі мережі відзначають, що майже усі пакети одного кольору, що може свідчити про те, що "месник" діяв одноособово. Дехто навіть запідозрив у шкоді комунальників.

Користувачі вважають, що так автівка виглядає по-святковому

Також більшість наголошує, що автомобіль не спаплюжили, а навпаки — прикрасили, і з пакетами він виглядає по святковому, як новорічна ялинка.

Дехто переконаний - "сміттєвий бум" автомобілісту влаштували комунальники

Є й ті, хто висловив свої співчуття водієві, зазначивши, що він, скоріше за все, просто поплатився за відібране в когось місце звичного паркування.

Користувачі мережі вважають, що чоловік зайняв чиєсь місце для парковки

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