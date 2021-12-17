Под Киевом грузовики сбили насмерть двух человек (эксклюзивные фото)

Оба транспортных средства были марки Renault.

В Киеве в ночь на пятницу на Житомирской трассе погибли два пешехода. Трагедия произошла возле стационарного поста полиции "Сосновый бор". Мужчины попали под колеса грузовиков, пытаясь перебежать дорогу.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Один из пешеходов ударился о стекло

Два малотоннажных автомобиля Renault ехали по автодороге в Ужгород. По словам водителей, неожиданно на дорогу выбежали двое мужчин и попытались ее перебежать слева направо.

ДТП произошло на Житомирской трассе ДТП возле поста полиции Сосновый бор

В двух пешеходов врезались два грузовика Один из пешеходов ударился о крыло грузовика

Избежать удара не удалось. После сильного столкновения жертв ДТП откинуло на проезжей части на десятки метров. Как сообщил корреспондент, после аварии удалось установить личность одного из погибших — мужчины 1968 года рождения, кто был вторым погибшим — известно не было.

Погибших в ДТП двое Мужчин раскидало по дороге

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

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