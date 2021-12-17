Під Києвом вантажівки збили на смерть двох людей (ексклюзивні фото)

Обидва транспортні засоби були марки Renault.

У Києві в ніч на п’ятницю на Житомирській трасі загинули два пішоходи. Трагедія сталася біля стаціонарного поста поліції "Сосновий бір". Чоловіки потрапили під колеса вантажівок, намагаючись перебігти дорогу.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Один із пішоходів вдарився об скло

Два малотоннажні автомобілі Renault їхали автошляхом до Ужгорода. За словами водіїв, несподівано на дорогу вибігли двоє чоловіків та спробували її перебігти зліва направо.

ДТП сталося на Житомирській трасі ДТП біля поста поліції Сосновий бір

У двох пішоходів врізалися дві вантажівки Один із пішоходів вдарився об крило вантажівки

Уникнути удару не вдалося. Після сильного зіткнення жертв ДТП відкинуло на проїжджій частині на десятки метрів. Як повідомив кореспондент, після аварії вдалося встановити особу одного із загиблих – чоловіка 1968 року народження, хто був другим загиблим – відомо не було.

Загиблих у ДТП двоє Чоловіків розкидало дорогою

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Раніше "Телеграф" повідомляв про серйозну аварію у Дніпрі. Водій врізався у відбійник і перекинувся на Новому мосту. Машина повисла на перилах. Дівчина-пасажир загинула на місці, ще одна – у лікарні. Водій — у реанімації, його у непритомному стані дістали рятувальники.