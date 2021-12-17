В Киеве 24-летняя мать задушила дочь ремнем от одежды (видео)

Мать свою вину признала и объяснила, что просто хотела избавиться от ребенка

В Киеве женщина жестоко убила двухлетнюю дочь, задушив ребенка ремнем от одежды.

Как сообщает пресс-центр киевской полиции, трагическое событие произошло в четверг, 16 декабря, в одном из частных домов, расположенных на улице Совского Соломенского района.

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили там 24-летнюю хозяйку и 2-летнюю девочку, которая лежала на кровати и не подавала признаков жизни. Проведя осмотр, медики "скорой" диагностировали смерть девочки.

По словам горе-матери, она задушила ребенка ремнем от одежды, ведь таким образом решила избавиться от него.

Так, жительницу столицы 1997 года рождения задержали и объявили ей о подозрении.

Отмечается также, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов или социальных служб не попадала.

Сейчас женщину ожидает судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит, есть ли у нее психические расстройства и осознавала ли она свои действия в отношении ребенка.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" писал об еще одном жутком убийстве ребенка матерью: трагическое событие произошло в Харькове, где женщина задушила своего 2-летнего сына и пыталась покончить с жизнью, выпрыгнув из окна многоэтажки.