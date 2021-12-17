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У Києві 24-річна матір задушила доньку ременем від одягу (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Вбивство 2-річної дитини Новина оновлена 17 грудня 2021, 15:58
Вбивство 2-річної дитини

Матір свою провину не заперечувала та пояснила, що просто хотіла позбутися дитини

У Києві жінка жорстоко вбила дворічну доньку, задушивши дитину ременем від одягу.

Як повідомляє пресцентр київської поліції, трагічна подія сталася у четвер, 16 грудня, в одному з приватних будинків, розташованих на вулиці Совський Солом’янського району.

Під час огляду в помешканні підозрюваної поліцейські виявили там 24-річну господиню та 2-річну дівчинку, яка лежала на ліжку та не подавала ознак життя. Провівши огляд, медики "швидкої" діагностували смерть дівчинки.

За словами горе-матері, вона задушила дитину ременем від одягу, адже у такий спосіб вирішила позбутися її.

Відтак, жительку столиці 1997 року народження затримали та оголосили їй про підозру.

Зазначається, що раніше родина в поле зору правоохоронних органів або соціальних служб не потрапляла.

Наразі на жінку очікує судово-психіатрична експертиза, яка встановить, чи має вона психічні розлади та чи усвідомлювала свої дії щодо дитини.

Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав про ще одне моторошне вбивство дитини матірʼю: трагічна подія сталася в Харкові, де жінка задушила свого 2-річного сина та намагалася покінчити з життям, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки.

Теги:
#Поліція #Дитина #ГУНП #Київ #Відео #Вбивство
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