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"Еще бы шнурками привязали": в Киеве спасатели уронили с высоты травмированного мужчину (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Изначально спасательная операция шла как нужно Новость обновлена 29 декабря 2021, 18:14
Изначально спасательная операция шла как нужно

Мужчина повредил ногу, пытаясь догнать злоумышленников, забравших его вещи

Один из вызовов сотрудников КАРС "Киевская служба спасения" закончился небольшим конфузом. Пытаясь снять мужчину с травмированной ногой с крыши, спасатели не заметили прохудившийся трос и уронили свой "груз".

Видеозаписью инцидента, произошедшего в ночь с 27 на 28 декабря, поделились в Telegram-канале "Ху**ый Киев".

Известно, что представители КАРС выехали на вызов в один из дворов на Крещатике. Как оказалось, мужчина значительно травмировал ногу во время преследования воров, которые забрали его личные вещи. Очередной прыжок между крышами прошел неудачно, поэтому пришлось звать на помощь специалистов.

На крыше пострадавшему оказали первую помощь
На крыше пострадавшему оказали первую помощь

Однако в этот день, видимо, удача отвернулась от киевлянина: во время спуска, производимого по всем правилам, один из тросов порвался. Поэтому носилки вместе с пациентом внезапно рухнули под ноги остолбеневшему спасателю.

Пользователи сети предполагают, что падение прошло приблизительно с трехметровой высоты. Процесс "приземления" сопровождался не слишком литературными высказываниями во стороны упавшего мужчины.

Предупреждаем: на видео есть нецензурная лексика, 18+.

Однако, судя по всему, дополнительных травм мужчина не получил — отделался лишь небольшим испугом.

Впрочем, многие интернет-юзеры считают, что спасатели все равно были не слишком внимательны, выполняя свою работу. Хотя нашли и те, которые не могут пересматривать видео без смеха.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на Черкасчине впервые в украинской истории появился первый добровольный пожарный отряд, сотрудницами которого стали послушницы местного монастыря. Монашки сдали все необходимые нормативы и готовы помогать местным жителям в ликвидации пожаров и других сложных ситуациях.

Теги:
#Киев #Спасатели #Видео #Крещатик #Курьез
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