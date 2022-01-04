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В Киеве сгорел дотла огромный развлекательный комплекс: фото и видео впечатляют

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ликвидация огня в столичном недействующем здании
Ликвидация огня в столичном недействующем здании

Общий масштаб пожара достиг полтысячи квадратных метров

В понедельник, 3 января, в Киеве произошел масштабный пожар в одноэтажном недействующем здании бывшего развлекательного комплекса "Южный берег Киева", расположенного в Днепровском районе.

Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в здании, которое находится на территории Труханового острова и, учитывая погодные условия, способствовавшие распространению огня, быстро распределился на все здание общей площадью в 500 квадратных метров.

Карта с меткой, где произошло чрезвычайное событие
Карта с меткой, где произошло чрезвычайное событие

На место происшествия оперативно прибыли специалисты двух столичных пожарно-спасательных частей и сразу приступили к тушению пламени в заброшенном деревянном здании.

В сети пользователи делились кадрами масштабного возгорания
Бойцы ГСЧС задействованы на ликвидацию огня
Бойцы ГСЧС задействованы на ликвидацию огня

Всего на ликвидацию пожара были привлечены три спецавтомобиля и 15 бойцов Службы спасения.

В ГСЧС показали, как ликвидировали масштабный столичный пожар

Уже в 00:22 пожарным удалось локализовать пламя и уже в час ночи его полностью ликвидировали.

К счастью, никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Окончательную причину возникновения пожара, полностью уничтожившего развлекательный комплекс "ЮБК", будут устанавливать представители правоохранительных органов. Предыдущей считают умышленный поджог.

Фото еще действующего развлекательного комплекса "Южный берег Киева"
Фото еще действующего развлекательного комплекса "Южный берег Киева"

Ранее "Телеграф" сообщал, как под столицей масштабный пожар охватил многоэтажный жилой дом. Возгорание возникло в одной из квартир на пятом этаже. К счастью, жители дома вовремя обнаружили возгорание и сразу сообщили об этом спасателям. В результате ужасного происшествия никто из людей не пострадал.

Теги:
#Пожар #Фото #ДСНС #Київ #Відео
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