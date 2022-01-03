Под Киевом пожар охватил жилую многоэтажку: двух человек спасли из огня (фото и видео)

Причины пожара будут выяснять правоохранители

В Вышгороде Киевской области масштабный пожар охватил жилую многоэтажку. С огня спасли двух человек, а остальные жители эвакуировались самостоятельно.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил пятый этаж жилого дома по улице Спасской. Пожар начался в 7:12 утра, после чего на место сразу отправились спасатели.

Для тушения пожара было привлечено 11 единиц техники и 40 человек личного состава. По приезду спасатели спасли из горящего дома двух жителей. Остальные до их приезда успели покинуть помещение самостоятельно.

Известно, что огонь распространился на 800 квадратных метров и полностью охватил мансардный этаж пятиэтажки. Укрощать пламя и локализовать пожар далось в 10:10 утра, а о полной ликвидации спасатели сообщили в 11:40.

Что стало причиной пожара, будут выяснять правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, крыша пятиэтажки в результате пожара была существенно повреждена и обрушилась.

В Вышгороде пожар охватил пятиэтажку на улице Спасской

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