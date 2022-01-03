Під Києвом пожежа охопила житлову багатоповерхівку: двох людей врятували з вогню (фото та відео)

Причини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці

У Вишгороді Київської області масштабна пожежа охопила житлову багатоповерхівку. З вогню врятували двох осіб, а інші жителі евакуювалися самостійно.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь охопив п’ятий поверх житлового будинку по вулиці Спаській. Пожежа почалася о 7:12 ранку, після чого на місце одразу вирушили рятувальники.

Для гасіння пожежі залучили 11 одиниць техніки та 40 осіб особового складу. По приїзду рятувальники врятували з палаючого будинку двох мешканців. Інші до їх приїзду встигли покинути приміщення самостійно.

Відомо, що вогонь розповсюдився на 800 квадратних метрів та майже повністю охопив мансардний поверх п’ятиповерхівки. Приборкати полум’я та локалізувати пожежу далося о 10:10 ранку, а про повну ліквідацію рятувальники повідомили об 11:40.

Що стало причиною пожежі — будуть з’ясовувати правоохоронці.

Судячи з опублікованих кадрів, дах п'ятиповерхівки внаслідок пожежі зазнав суттєвих пошкоджень та обвалився.

У Вишгороді пожежа охопила п'ятиповерхівку на вулиці Спаській

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Нового року сталося одразу дві моторошні пожежі у різних областях України. Так, на Вінниччині спалахнув готельно-розважальний комплекс під назвою "Баттерфляй". Внаслідок пожежі загинула дівчина. Ще двох осіб – 19-річну дівчину та 43-річного чоловіка ушпиталили до лікарні. А на Прикарпатті сталася смертельна пожежа в реанімації Косівської центральної районної лікарні. Вогонь забрав життя трьох людей, коронавірус — ще одного пацієнта.