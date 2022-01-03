Рус

Під Києвом пожежа охопила житлову багатоповерхівку: двох людей врятували з вогню (фото та відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
45
У Вишгороді під час пожежі провалився дах багатоповерхівки Новина оновлена 03 січня 2022, 12:47
У Вишгороді під час пожежі провалився дах багатоповерхівки

Причини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці

У Вишгороді Київської області масштабна пожежа охопила житлову багатоповерхівку. З вогню врятували двох осіб, а інші жителі евакуювалися самостійно.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь охопив п’ятий поверх житлового будинку по вулиці Спаській. Пожежа почалася о 7:12 ранку, після чого на місце одразу вирушили рятувальники.

Для гасіння пожежі залучили 11 одиниць техніки та 40 осіб особового складу. По приїзду рятувальники врятували з палаючого будинку двох мешканців. Інші до їх приїзду встигли покинути приміщення самостійно.

Відомо, що вогонь розповсюдився на 800 квадратних метрів та майже повністю охопив мансардний поверх п’ятиповерхівки. Приборкати полум’я та локалізувати пожежу далося о 10:10 ранку, а про повну ліквідацію рятувальники повідомили об 11:40.

Що стало причиною пожежі — будуть з’ясовувати правоохоронці.

Судячи з опублікованих кадрів, дах п'ятиповерхівки внаслідок пожежі зазнав суттєвих пошкоджень та обвалився.

У Вишгороді пожежа охопила п'ятиповерхівку на вулиці Спаській

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Нового року сталося одразу дві моторошні пожежі у різних областях України. Так, на Вінниччині спалахнув готельно-розважальний комплекс під назвою "Баттерфляй". Внаслідок пожежі загинула дівчина. Ще двох осіб – 19-річну дівчину та 43-річного чоловіка ушпиталили до лікарні. А на Прикарпатті сталася смертельна пожежа в реанімації Косівської центральної районної лікарні. Вогонь забрав життя трьох людей, коронавірус — ще одного пацієнта.

Теги:
#Пожежа #Київська область #Вишгород #Багатоповерхівка
На біометрію в Україні тепер нові ціни
Суспільство
Українські паспорти подорожчали: що це означає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На біометрію в Україні тепер нові ціни
Українські паспорти подорожчали: що це означає
Дата публікації
Категорія
В Україні хочуть заборонити використання феєрверків
Більше шкоди, ніж радості: українці просять офіційно заборонити святкові петарди та феєрверки
Дата публікації
Категорія
Погода знову підготувала сюрпризи для українців
Потеплішає до +11°C: погода приготувала "сюрприз" для українців
Дата публікації
Категорія
Розмова з Байденом стала для Зеленського першою міжнародною у 2022 році
Зеленський переговорив із Байденом: головне, що варто про це знати
Дата публікації
Категорія
На Україну чекає переломний 2022 рік
Що буде з курсом долара та цінами: астролог озвучила прогноз для України на 2022 рік