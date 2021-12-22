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Рятувалися від вогню, вистрибуючи із вікон: що сталося у готелі під Вінницею (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вогонь розповсюджувався з даху вниз по будівлі Новина оновлена 22 грудня 2021, 09:43
Вогонь розповсюджувався з даху вниз по будівлі

Пожежа на Вінниччині в готельному комплексі "Баттерфляй" спалахнула вночі 22 грудня.

Коли рятувальники прибули на місце, будівля вже була порожньою. Загибла молода дівчина та двоє постраждалих вистрибнули з вікон, рятуючись від пожежі ще до прибуття підрозділів ДСНС. Займання могло початися через коротке замикання.

Про це журналістам повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій регіону Оксана Урбанська.

Дах будівлі спалахнув близько третьої ночі, складності у гасінні додав вітер. Загасити вогонь вдалося о 05.26. Коли приїхали рятувальники у шестиповерховій будівлі готелю нікого не було – людей евакуювали раніше, серед них – 53 дитини віком від 5 років.

Займання почалося на даху
Займання почалося на даху
На гасіння пожежі знадобилося близько трьох годин
На гасіння пожежі знадобилося близько трьох годин

Загибла дівчина 19 років була співробітницею готельного комплексу. Двоє постраждалих — ще одна дівчина 2002 року народження та 43-річний чоловік також працювали у готелі. Вони вистрибнули з вікна.

Пожежу гасили з автодрабини
Пожежу гасили з автодрабини
Горів готель Баттерфляй

Окрім 900 квадратів даху, що вигорів, постраждали також і кімнати верхнього поверху — пожежники розбирають завали. Поліція вже розпочала кримінальну справу, винним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Наслідки пожежі у готелі
Наслідки пожежі у готелі

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибух газу та пожежу у львівській багатоповерхівці — постраждали люди.

Теги:
#Пожежа #Вінниця #Вінницька область #Готель
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