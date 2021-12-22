Рятувалися від вогню, вистрибуючи із вікон: що сталося у готелі під Вінницею (фото, відео)

Пожежа на Вінниччині в готельному комплексі "Баттерфляй" спалахнула вночі 22 грудня.

Коли рятувальники прибули на місце, будівля вже була порожньою. Загибла молода дівчина та двоє постраждалих вистрибнули з вікон, рятуючись від пожежі ще до прибуття підрозділів ДСНС. Займання могло початися через коротке замикання.

Про це журналістам повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій регіону Оксана Урбанська.

Дах будівлі спалахнув близько третьої ночі, складності у гасінні додав вітер. Загасити вогонь вдалося о 05.26. Коли приїхали рятувальники у шестиповерховій будівлі готелю нікого не було – людей евакуювали раніше, серед них – 53 дитини віком від 5 років.

Займання почалося на даху

На гасіння пожежі знадобилося близько трьох годин

Загибла дівчина 19 років була співробітницею готельного комплексу. Двоє постраждалих — ще одна дівчина 2002 року народження та 43-річний чоловік також працювали у готелі. Вони вистрибнули з вікна.

Пожежу гасили з автодрабини

Горів готель Баттерфляй

Окрім 900 квадратів даху, що вигорів, постраждали також і кімнати верхнього поверху — пожежники розбирають завали. Поліція вже розпочала кримінальну справу, винним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Наслідки пожежі у готелі

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибух газу та пожежу у львівській багатоповерхівці — постраждали люди.