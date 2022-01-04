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У Києві згорів вщент величезний розважальний комплекс: фото та відео вражають

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Ліквідація вогню у столичній недіючій будівлі
Ліквідація вогню у столичній недіючій будівлі

Загальний масштаб пожежі сягнув півтисячі квадратних метрів

У понеділок, 3 січня, у Києві сталася масштабна пожежа в одноповерховій недіючій будівлі колишнього розважального комплексу "південний берег Києва", розташованій у Дніпровському районі.

Як повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув у споруді, яка знаходиться на території Труханового острова та, враховуючи погодні умови, які сприяли поширенню вогню, швидко розповсюдився на усі приміщення будівлі загальною площею у 500 квадратних метрів.

Карта із позначкою, де сталася надзвичайна подія
Карта із позначкою, де сталася надзвичайна подія

На місце події оперативно прибули фахівці двох столичних пожежно-рятувальних частин та одразу приступили до гасіння полум'я у покинутій дерев'яній будівлі.

У мережі користувачі ділилися кадрами масштабного загоряння
Бійці ДСНС задіяні на ліквідацію вогню
Бійці ДСНС задіяні на ліквідацію вогню

Загалом на ліквідацію пожежі було залучено три спецавтомобілі та 15 бійців Служби порятунку.

У ДСНС показали, як ліквідовували масштабну столичну пожежу

Вже о 00:22 пожежникам вдалося локалізувати полум'я і вже о першій годині ночі його повністю ліквідували.

На щастя, ніхто з людей в результаті надзвичайної події не постраждав.

Остаточну причину виникнення пожежі, яка повністю знищила розважальний комплекс "ПБК", встановлюватимуть представники правоохоронних органів. Попередньою вважають навмисний підпал.

Фото ще діючого розважального комплексу "Південий берег Києва"
Фото ще діючого розважального комплексу "Південий берег Києва"

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під столицею масштабна пожежа охопила багатоповерховий житловий будинок. Загоряння виникло в одній з квартир на п'ятому поверсі. На щастя, жителі будинку вчасно виявили займання та одразу повідомили про це надзвичайників. В результаті жахливої події ніхто з людей не загинув.

Теги:
#Пожежа #Фото #ДСНС #Київ #Відео
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