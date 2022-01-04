У Києві згорів вщент величезний розважальний комплекс: фото та відео вражають
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Загальний масштаб пожежі сягнув півтисячі квадратних метрів
У понеділок, 3 січня, у Києві сталася масштабна пожежа в одноповерховій недіючій будівлі колишнього розважального комплексу "південний берег Києва", розташованій у Дніпровському районі.
Як повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув у споруді, яка знаходиться на території Труханового острова та, враховуючи погодні умови, які сприяли поширенню вогню, швидко розповсюдився на усі приміщення будівлі загальною площею у 500 квадратних метрів.
На місце події оперативно прибули фахівці двох столичних пожежно-рятувальних частин та одразу приступили до гасіння полум'я у покинутій дерев'яній будівлі.
Загалом на ліквідацію пожежі було залучено три спецавтомобілі та 15 бійців Служби порятунку.
Вже о 00:22 пожежникам вдалося локалізувати полум'я і вже о першій годині ночі його повністю ліквідували.
На щастя, ніхто з людей в результаті надзвичайної події не постраждав.
Остаточну причину виникнення пожежі, яка повністю знищила розважальний комплекс "ПБК", встановлюватимуть представники правоохоронних органів. Попередньою вважають навмисний підпал.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як під столицею масштабна пожежа охопила багатоповерховий житловий будинок. Загоряння виникло в одній з квартир на п'ятому поверсі. На щастя, жителі будинку вчасно виявили займання та одразу повідомили про це надзвичайників. В результаті жахливої події ніхто з людей не загинув.
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