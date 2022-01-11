Не пережил встречи с КАМАЗом: под Киевом мужчина разбился насмерть в аварии (эксклюзивные фото)

Шансов пережить такую аварию практически не было

Вечером во вторник, 11 января, на трассе в Бориспольском районе Киевской области легковое авто столкнулось с грузовым, вследствие чего один из водителей погиб на месте.

В распоряжении "Телеграфа" оказались эксклюзивные фото с места событий.

Отмечается, что инцидент случился у населенного пункта Мирное за пару десятков километров от Борисполя (и в 60-ти километрах от Киева).

Место ДТП на карте

По данным корреспондента "Телеграфа", КАМАЗ поворачивал с трассы на Переяслав в село Мирное, когда в него на скорости влетел Volkswagen, направлявшийся в сторону Борисполя. Вследствие столкновения водитель легковушки погиб на месте.

Как видно на фото, удар был сильный. Легковое авто серьезно повредилось.

Водитель легковушки погиб на месте

Перед машины разбился в хлам

Как пишет dtp.kiev.ua, погибший водитель был 1985 года рождения, — ему было всего 36 лет. Второй водитель не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", сегодня на выезде из Одессы произошло подобное смертельное ДТП, — там предположительно пьяный водитель грузовика протаранил легковушку с летальным исходом.