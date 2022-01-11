Укр

Не пережил встречи с КАМАЗом: под Киевом мужчина разбился насмерть в аварии (эксклюзивные фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Volkswagen на полном ходу влетел в КАМАЗ под Борисполем Новость обновлена 11 января 2022, 22:41
Volkswagen на полном ходу влетел в КАМАЗ под Борисполем

Шансов пережить такую аварию практически не было

Вечером во вторник, 11 января, на трассе в Бориспольском районе Киевской области легковое авто столкнулось с грузовым, вследствие чего один из водителей погиб на месте.

В распоряжении "Телеграфа" оказались эксклюзивные фото с места событий.

Отмечается, что инцидент случился у населенного пункта Мирное за пару десятков километров от Борисполя (и в 60-ти километрах от Киева).

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

По данным корреспондента "Телеграфа", КАМАЗ поворачивал с трассы на Переяслав в село Мирное, когда в него на скорости влетел Volkswagen, направлявшийся в сторону Борисполя. Вследствие столкновения водитель легковушки погиб на месте.

Как видно на фото, удар был сильный. Легковое авто серьезно повредилось.

Водитель легковушки погиб на месте
Водитель легковушки погиб на месте
Перед машины разбился в хлам
Перед машины разбился в хлам

Как пишет dtp.kiev.ua, погибший водитель был 1985 года рождения, — ему было всего 36 лет. Второй водитель не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", сегодня на выезде из Одессы произошло подобное смертельное ДТП, — там предположительно пьяный водитель грузовика протаранил легковушку с летальным исходом.

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