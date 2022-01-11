Не пережив зустрічі з КАМАЗом: під Києвом чоловік розбився на смерть в аварії (ексклюзивні фото)

Шансів пережити таку аварію практично не було

Увечері у вівторок, 11 січня, на трасі у Бориспільському районі Київської області легкове авто зіштовхнулося з вантажним, унаслідок чого один із водіїв загинув на місці.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилися ексклюзивні фото з місця подій.

Зазначається, що інцидент трапився біля населеного пункту Мирне за пару десятків кілометрів від Борисполя (і за 60 кілометрів від Києва).

Місце ДТП на карті

За даними кореспондента "Телеграфу", КАМАЗ повертав із траси на Переяслав у село Мирне, коли в нього на швидкості влетів Volkswagen, що прямував у бік Борисполя. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці.

Як видно на фото, удар був сильний. Легкове авто серйозно пошкодилося.

Водій легковика загинув на місці

Перед машини розбився в мотлох

Як пише dtp.kiev.ua, загиблий водій був 1985 року народження — йому було лише 36 років. Другий водій не постраждав.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні на виїзді з Одеси сталася подібна смертельна ДТП, — там імовірно п’яний водій вантажівки протаранив легковик із летальним кінцем.