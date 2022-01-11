На виїзді з Одеси сталася смертельна аварія: водій фури міг бути п’яний (відео та фото 18+)

Загалом при зіткненні постраждали чотири автомобілі

Вечір вівторка, 11 грудня, закінчився трагічно для водія легкової Skoda, котра зіткнулася з вантажівкою Renault у передмісті Одеси. Під час зіткнення машина зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до смерті чоловіка, який перебував за кермом.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Фактично інцидент стався вже на трасі Одеса-Миколаїв близько 16:30.

Місце ДТП на карті

Попереджаємо, що відео та фото з місця події є досить відвертими, тому особливо вразливим особам краще утриматися від перегляду (18+).

Попередньо повідомляється, що винуватцем аварії став водій вантажівки, яка керувала транспортом нібито у стані алкогольного сп’яніння. Якоїсь миті він вилетів на зустрічну смугу, де й підім’яв під себе легковий автомобіль.

Від травм 58-річний водій Skoda загинув на місці. Відомо, що він був мешканцем Одеси. Його машину фактично розірвало на кілька частин. Також під час ДТП пошкодження отримала вантажівка та ще два авто, які зачепило по дотичній.

Проте решта учасників аварії або не постраждали, або відбулися легким переляком і подряпинами.

Одеські поліцейські вже розслідують обставини смерті. Попередньо інцидент кваліфікований як порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння. Повідомляється, що далекобійники зобов’язали пройти всі необхідні тести, щоб визначити кількість алкоголю в його крові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці моторошної аварії в Мелітополі, в якій загинув поліцейський разом зі своєю дружиною. Їхній автомобіль фактично "намотало" на дерево" при зіткненні.

Також ми писали про ДТП, яке напередодні сталося на Чернігівщині. Відомо, що легкове авто врізалося в мікроавтобус, внаслідок чого кілька людей (серед яких дитина) отримали дуже серйозні травми.