Укр

На выезде из Одессы произошла смертельная авария: водитель фуры мог быть пьян (видео и фото 18+)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Легковую Skoda от удара разнесло на несколько частей Новость обновлена 11 января 2022, 20:20
Легковую Skoda от удара разнесло на несколько частей

Всего при столкновении пострадало четыре автомобиля

Вечер вторника, 11 декабря, закончился трагически для водителя легковой Skoda, столкнувшейся с грузовиком Renault в пригороде Одессы. Во время столкновения машина получила серьезные повреждения, что привело к смерти мужчины, сидящего за рулем.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Фактически инцидент произошел уже на трассе Одесса-Николаев около 16:30.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Предупреждаем, что видео и фото с места происшествия являются весьма откровенными, поэтому особо впечатлительным особам лучше удержаться от просмотра (строго 18+).

Предварительно сообщается, что виновником аварии стал водитель грузовика, который управлял транспортом якобы в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу, где и подмял под себя легковой автомобиль.

От полученных травм 58-летний водитель Skoda погиб на месте. Известно, что он был жителем Одессы. Его машину фактически разорвало на несколько частей. Также во время ДТП повреждения получил грузовик и еще два авто, которые зацепило по касательной.

Однако все остальные участники аварии либо не пострадали, либо отделались легким испугом и царапинами.

Одесские полицейские уже расследуют обстоятельства смертельной аварии. Предварительно инцидент квалифицирован, как нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что дальнобойщика обязали пройти все необходимые тесты, чтобы определить количество алкоголя в его крови.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности жуткой аварии в Мелитополе, в которой погиб полицейский вместе со своей супругой. Их автомобиль фактически "намотало" на дерево" при столкновении.

Также мы писали о ДТП, накануне случившемся на Черниговщине. Известно, что легковое авто врезалось в микроавтобус, в результате чего несколько людей (среди которых ребенок) получили весьма серьзные травмы.

Теги:
#Одесса #ДТП #Авария #Грузовик #Погибший #Трасса "Одесса-Николаев"
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