Отомстил за шум: киевлянин с товарищами избил и ограбил соседей (фото)

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет

В Киеве мужчина решил "проучить" соседа: заручившись поддержкой товарищей, он пришел в его дом, жестоко избил владельцев и украл драгоценные вещи. Свои действия аргументировал тем, что накануне указанное лицо мешало ему громким шумом, поэтому он решил поговорить с соседом. Общение внезапно переросло в конфликт, в результате которого мужчина ударил фигуранта по лицу. Уже на следующий день последний наказал оппонента.

Как сообщили в пресс-центре Национальной полиции области, инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Данченко.

Столичная квартира, где произошло преступление

По прибытию на место происшествия правоохранителям удалось установить, что в квартиру пострадавшего ворвались семь мужчин. Они распылили слезоточивый газ, избили владельцев и их гостей, а из дома вынесли золотые украшения, планшет и бейсбольную биту.

В салоне авто обнаружили угнанные из квартиры пострадавшего вещи

Устанавливая обстоятельства преступления, полицейские уже через несколько часов разыскали транспортное средство, на котором передвигались грабители — все местные жители 32, 33 и 38 лет, и задержали их.

Автомобиль, на котором передвигались преступники, обнаружили недалеко от дома, где произошел разбой

В ходе обыска в автомобиле были обнаружены вещественные доказательства совершения разбоя.

Досудебное расследование по данному факту продолжается. Двое задержанных фигурантов будут пока находиться под стражей, дальнейшую судьбу третьего уже решил суд — мужчина круглосуточного будет находиться под домашним арестом до завершения следствия.

Следователи так же пытаются установить других участников, которые причастны к преступлению для того, чтобы привлечь их к ответственности за совершенное.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице произошла жуткая авария, в результате которой погиб водитель и его собака. В результате столкновения на дороге двух легковушек одно из транспортных средств загорелось, вытащить пострадавших вовремя, к сожалению, не удалось — мужчина и животное получили травмы, несовместимые с жизнью, поэтому умерли прямо в салоне автомобиля.