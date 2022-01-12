Помстився за шум: киянин із товаришами побив та пограбував сусідів (фото)
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Тепер зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років
У Києві чоловік вирішив "провчити" сусіда: заручившись підтримкою товаришів, він прийшов до його помешкання, жорстоко побив власників та вкрав дорогоцінні речі. Свої дії аргументував тим, що напередодні вказана особа заважала йому гучним шумом, тож він вирішив поговорити з сусідом. Спілкування раптово переросло в конфлікт, в результаті якого чоловік вдарив фігуранта по обличчю. Вже на наступний день останній покарав опонента.
Як повідомили у пресцентрі Національної поліції області, інцидент трапився у багатоповерховому будинку на вулиці Данченка.
По прибуттю на місце події правоохоронцям вдалося встановити, що до квартири постраждалого увірвалися семеро чоловіків. Вони розпилили сльозогінний газ, побили власників та їх гостей, а з помешкання винесли золоті прикраси, планшет та бейсбольну биту.
Встановлюючи обставини злочину, поліцейські вже за кілька годин розшукали транспортний засіб, на якому пересувалися грабіжники — усі місцеві жителі 32-ти, 33-х і 38-ми років, та затримали їх.
Під час проведення обшуку в автомобілі було виявлено речові докази вчинення розбою.
Досудове розслідування за вказаним фактом триває. Двоє затриманих фігурантів поки що перебуватимуть під вартою, подальшу долю третього вже вирішив суд — чоловік цілодобового знаходитиметься під домашнім арештом до завершення слідства.
Наразі слідчі намагаються встановити інших учасників, які причетні до злочину для того, щоб притягнути їх до відповідальності за скоєне.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці трапилася моторошна аварія, в результаті якої загинув водій та його собака. В результаті зіткнення на дорозі двох легковиків один з транспортних засобів загорівся, витягнути постраждалих вчасно, на жаль, не вдалося — чоловік і тварина отримали травми, несумісні з життям, тож померли прямо в салоні автомобіля.
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