Жильцов выбросили силой, не дали даже забрать вещи: в Киеве снесли общежитие НАН

Обращения к полиции и местным властям жильцам не помогли.

В Киеве на улице Метеорологичной,1 застройщики "КСМ-груп" начали сносить общежитие, в котором проживали люди.

Об этом пишет LB.ua.

Отмечается, что снос здания началось еще 11 января. В то утро неизвестные люди пришли к зданию и силой начали выводить людей наружу, некоторые из них не успели даже забрать свои вещи и деньги.

Здание принадлежит Национальной академии наук (НАН), а люди здесь проживали более 20 лет. Общежитие еще в 2016 году было признано аварийным, а жильцам либо предложили койкоместа, либо места в других общежитиях разбросанных по Киевской области.

Люди от таких условий отказались, но очевидно, что для владельцев здания их желание не имело большого значения.

Одна из местных жительниц рассказала, что где-то в августе там отключили сначала газ, а затем свет. Она говорит, что жильцы обращались по этому вопросу к КГГА и президенту НАН, также они выходили на митинги под ОПУ, но помочь им никто не собирался.

Другой из жильцов рассказал, что в квартире у него осталась бытовая техника и рабочий ноутбук. Ему не дали их забрать, поскольку утром к ним ворвались неизвестные и буквально выбросили его через окно.

Вместе с ним проживала его мать, ее неизвестные пнули ногой. Женщина потеряла сознание, а потому ее вытащили из дома за капюшон.

В Киеве начали сносить общежитие НАН

На сайте Голосеевской РГА информации о начале сноса не было обнародовано, а потому жильцы не знали, что работы будут проводиться.

Всего в общежитии было прописано 15 семей, однако некоторые из них выехали, но забрать вещи не успели. В настоящее время там проживали три семьи, всего шесть человек.

Жильцам даже не дали забрать вещи

В НАН прокомментировали ситуацию лишь после начала сноса здания. Там отметили, что жильцы "незаконно захватили здание" и никак не связаны с академией. Кроме того, там подчеркнули, что здание уже начало рушиться само по себе, а стоимость его реконструкции по предварительным подсчетам оказалась выше, чем строительство нового. В НАН отмечают, что оставшимся жильцам предлагали переехать на другое местожительства, однако они отказались и настаивали на квартирах в новостройках.

Как сообщалось ранее, в четверг, 13 января, в крупнейшем университете Харькова произошел пожар. По предварительной информации причина крылась в проводке.