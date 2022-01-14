Жителів викинули силою, не дали навіть забрати речі: у Києві знесли гуртожиток НАН

Звернення до поліції та місцевої влади мешканцям не допомогли.

У Києві на вулиці Метеорологічній,1 забудовники "КСМ-груп" почали зносити гуртожиток, у якому проживали люди.

Про це пише LB.ua.

Зазначається, що знесення будівлі розпочалося ще 11 січня. Того ранку невідомі люди прийшли до будівлі і силоміць почали виводити людей назовні, деякі з них не встигли навіть забрати свої речі та гроші.

Будівля належить Національній академії наук (НАН), а люди тут мешкали понад 20 років. Гуртожиток ще у 2016 році був визнаний аварійним, а мешканцям або запропонували ліжкомісця, або місця в інших гуртожитках, розкиданих по Київській області.

Люди від таких умов відмовилися, але очевидно, що для власників будівлі їхнє бажання не мало великого значення.

Одна з місцевих мешканок розповіла, що десь у серпні там відключили спочатку газ, а потім світло. Вона каже, що мешканці зверталися з цього питання до КМДА та президента НАН, також вони виходили на мітинги під ОПУ, але допомогти їм ніхто не збирався.

Інший із мешканців розповів, що у квартирі у нього залишилася побутова техніка та робочий ноутбук. Йому не дали їх забрати, оскільки вранці до них увірвалися невідомі та буквально викинули його через вікно.

Разом із ним проживала його мати, її невідомі штовхнули ногою. Жінка знепритомніла, а тому її витягли з дому за капюшон.

У Києві почали зносити гуртожиток НАН

На сайті Голосіївської РДА інформації про початок зносу не було оприлюднено, а тому мешканці не знали, що роботи будуть проводитись.

Загалом у гуртожитку було прописано 15 сімей, проте деякі з них виїхали, але забрати речі не встигли. Нині там проживали три сім’ї, лише шість осіб.

Мешканцям навіть не дали забрати речі

У НАН прокоментували сітуацію лише після початку знесення будівлі. Там зазначили, що мешканці "незаконно захопили будинок" і ніяк не пов’язані з академією. Крім того, там підкреслили, що будівля вже почала руйнуватися сама по собі, а вартість її реконструкції за попередніми підрахунками виявилася вищою, ніж будівництво нового. У НАН зазначають, що мешканцям пропонували переїхати на інше місце проживання, однак вони відмовилися і наполягали на квартирах у новобудовах.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 13 січня, у найбільшому університеті Харкова сталася пожежа. За попередньою інформацією, причина крилася у проводці.