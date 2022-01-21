Укр

Волонтеры узнали бывшего боевика в рядах столичной охраны: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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"Муниципальная охрана" - коммунальное предприятие Новость обновлена 21 января 2022, 08:15
"Муниципальная охрана" - коммунальное предприятие

Мужчина якобы вышел на стажировку в начале января.

В Муниципальной охране Киева нашли мужчину, который раньше работал на боевиков "ЛНР".

Об этом написал спикер волонтерской организации InformNapalm Михаил Макарук.

По его данным в организации работает Переходенко Вилли Владимирович, который ранее был старшим механиком водителем у оккупантов. На сайте "Миротворец" есть данные о мужчине 1969 года рождения с таким именем, указано, что его "контракт" завершился в декабре 2016.

В своем посте Макарук также приводит данные, что мужчина проходит стажировку на позицию охранника с 5 января 2022 года. Также он показывает выдержку из судебного решения.

"Всему есть мера, но чтобы сепарня ходила по Киеву и типа защищала нас, это уже перебор", — написал Макарук.

В комментариях к посту указывается, что Переходенко может быть участником программы от СБУ.

Также сообщается, что личное дело мужчины забрал "Чернышов". Вероятно, речь про главу Муниципальной охраны Сергея Чернышова.

Ранее "Телеграф" писал про боевика из оккупированной части Луганщины, который пошел сам на позиции украинских военных. Он был в наркотическом опьянении.

Теги:
#Киев #Охрана #ЛНР
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