Волонтери впізнали колишнього бойовика у лавах столичної охорони: подробиці

Чоловік нібито вийшов на стажування на початку січня.

У Муніципальній охороні Києва знайшли чоловіка, який раніше працював на бойовиків ЛНР.

Про це написав речник волонтерської організації InformNapalm Михайло Макарук.

За його даними, в організації працює Переходенко Віллі Володимирович, який раніше був старшим механіком водієм у окупантів. На сайті "Миротворець" є дані про чоловіка 1969 року народження з таким ім’ям, зазначено, що його "контракт" завершився у грудні 2016 року.

У своєму посту Макарук також наводить дані, що чоловік стажується на позицію охоронця з 5 січня 2022 року. Також він показує витяг із судового рішення.

"Усьому є міра, але щоб сепарня ходила Києвом і типу захищала нас, це вже перебір", — написав Макарук.

У коментарях до посту зазначається, що Переходенко може бути учасником програми від СБУ.

Також повідомляється, що особисту справу чоловіка забрав "Чернишов". Ймовірно, йдеться про главу Державної охорони Сергія Чернишова.

Раніше "Телеграф" писав про бойовика із окупованої частини Луганщини, який пішов сам на позиції українських військових. Він був у наркотичному сп’яніння.